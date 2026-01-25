【モデルプレス＝2026/01/25】タレントの辻希美が1月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供2人が仲良く寝そべる後ろ姿を披露し、話題となっている。【写真】5児のママタレ「思わず口角上がる」子供たちの後ろ姿2ショット公開◆辻希美、子供たちの2ショットを披露辻は「可愛いーなぁ」とつづり、写真を投稿。三男の幸空（こあ）くんと思しき少年と、次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが床にうつ伏せで並んで何かを熱心に見ている