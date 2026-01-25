猫を飼っていると避けては通れない「爪切り」。今回ご紹介するのは、そんな爪切りを巡る飼い主と猫ちゃんのほんわかバトルの様子です。 絶対爪を切られたくない猫ちゃんに、飼い主さんが繰り出した技は…⁉ この投稿は記事執筆時点で1.4万回以上再生され、「ETネコ、可愛すぎる！！」「2026年初笑いW」など、多くのコメントが寄せられています。 【動画：爪切りが嫌で『抵抗するネコ』→毛布で包んでみると……】 「新春