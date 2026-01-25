俳優のトム・クルーズが、ウェールズ出身のメゾソプラノ歌手キャサリン・ジェンキンスを英王室の一員と間違えたという。2022年、ウィンザー城で開催された故エリザベス女王のプラチナ・ジュビリー・コンサートの出演者のひとりだったキャサリン。舞台裏でトムと偶然出会い、トムをエスコートしていたイギリスの軍人護衛から正式なお辞儀を受けたそうだ。 【写真】確かにゴージャス