歌手の水樹奈々が２５日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで全国ツアーの最終公演を迎えた。四半世紀の集大成を華々しく飾った。昨年１２月６日のデビュー２５周年記念日からスタートし、全７都市を巡ってきた今ツアー。この日はステージ裏まで埋め尽くす９０００人が集まり、水樹は「常夏のような暑さになっています」と声を弾ませながら「こんなにたくさんの方に見守られながファイナルを迎えられるなんて本当に幸せで