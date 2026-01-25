オリックスの球団公式ダンス＆ボーカルユニット「ＢｓＧｒａｖｉｔｙ」のメンバーが決定した。２６年のシーズンは「ＢｓＧｉｒｌｓ」９人と「ＢｓＧｕｙｓ」３人の計１２人で活動し、リーダーは初めて男性から選出。男女混成グループとして３年目を迎え、結成当初から中心メンバーだったＲＹＵＴＯが大役を務めることになった。１月２６日からＳＮＳを中心に活動を開始。ＲＹＵＴＯは「たぶん、１２球団の中でも男性のリーダー