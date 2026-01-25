女子プロゴルフの青木香奈子（マイナビ）が２５日、都内でウェア契約を結ぶデサントのイベントに出席した。ショットの飛距離や安定性を求め、昨季の体重５１キロから「目標はプラス７〜８キロ」と増量に挑戦中。１日５食に変え、寝る３０分前にお餅を３個食べる“爆食い”ぶりで、すでに４キロほど増えた。週３回のトレーニングもこなし、「振り負けしないように体重を増やしている。下（半身のサイズ）はＳからＭに変わりそう