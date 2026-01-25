【新華社杭州1月25日】中国浙江省杭州市でこのほど、市内初の「AI（人工知能）ロボットレストラン」が試験営業を開始した。店内では、複数のロボットが麺類の調理や中華料理の炒め作業、アイスクリームやコーヒーの製造などを共同で担当している。AI技術とロボットシステムを融合させ、調理から提供に至る一連の作業を自動化した新たな飲食モデルとして注目を集めている。（記者/鄭可意、劉銘翔）