女優の鈴木保奈美（59）が25日、自身のインスタグラムを更新し、大学入学共通テストの英語のリーディングに挑戦したことを報告した。鈴木は「今年の挑戦」とし、100点満点中87点だった採点結果を披露。「90点が、遠い‥English exam」とつづった。鈴木は毎年英語に挑戦しており、21年は1問だけ間違いで98点だったとしている。大学入試センターは21日に今年の大学入学共通テストの平均点の中間集計を公表。英語のリーディン