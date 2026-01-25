２、３日に行われた第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を果たした青学大が２５日、キャンパスの一つがある相模原市の淵野辺駅周辺で優勝パレードを行った。約３００メートルの沿道には３万人のファンが殺到。大型のオープンバスに乗りながらファンの声援に応えた原晋監督（５８）は「すごかったです。アマチュアスポーツの優勝パレードで、ここまで多くのファンに来ていただけるコンテンツって…やっぱりさすが箱根駅伝、