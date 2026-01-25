声優で歌手の水樹奈々（46）が25日、トヨタアリーナ東京で、歌手デビュー25周年記念ライブツアー「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025−2026」最終公演を行った。同ツアーは25年12月6日、北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ公演を皮切りに、全国6都市14公演で実施。23日から同所で開催してきた東京公演は3日間で2万6000人を動員した。21日には誕生日を迎え、7年ぶり4枚目のベストルバム「THE MUSEUM IV」を発売。「奈々だけで