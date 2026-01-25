他所のワンちゃんを撫でてお家に帰ってきたというお父さん。愛犬チワワさんをいつも通り抱きしめようとした結果…あからさま過ぎる態度を取られることになってしまったのだとか。 人間味に溢れるまさかの光景はXで記事執筆時点で86万回、2.7万件のいいねを獲得。YouTubeでは27万再生を超え話題となっています。 【写真：お父さんが『他の犬』を撫でて帰ってきた結果→あからさま過ぎる『お顔と態度』】 お父さんが"他の犬"を撫