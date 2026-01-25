アーセナルは2季連続でCFの獲得に動くようだ。『Football Insider』によると、ターゲットはラ・リーガのアトレティコ・マドリードに所属するフリアン・アルバレス。アルゼンチンのリーベル・プレート出身のFWで、2022年にマンチェスター・シティへ。プレミアで存在感を示したが、CFにはアーリング・ハーランドという強力なライバルがおり、出場機会を求めて2024年にアトレティコに移籍している。そんなアルバレスを巡ってアーセナ