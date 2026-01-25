日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンはチェルシーに所属する19歳DFジョシュ・アチェアポンの獲得に興味を持っているようだ。英『The Guardian』が報じている。チェルシーのアカデミー育ちの同選手はU-20イングランド代表にも名を連ねており、将来が期待されている若手選手の一人。今シーズンはここまでプレイタイムは942分と限られているが、公式戦17試合に出場している。そんななか、チェルシーで安定した出場時間が得られて