守備からカウンターを狙った中国だが、その作戦は実らなかった(C)Getty Images現地時間1月24日まで行われていた「AFC U23アジアカップ・サウジアラビア」は、日本代表の2大会連続、史上最多3度目の優勝で幕を閉じた。ノックアウトステージに入ってからは、準々決勝でのヨルダン戦、準決勝の韓国戦と、それぞれ1得点だったものの、決勝の中国戦では4得点を挙げ攻撃力の高さを改めて示す結果となった。【動画】大岩ジャパンがゴー