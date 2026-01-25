将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑む第７５期王将戦七番勝負第２局の２日目が２５日、京都市伏見区の伏見稲荷大社で指され、藤井が勝利し、シリーズ１勝１敗のタイとした。２日目を迎え、立会人の福崎文吾九が先手・藤井の封じ手（５７手目）を読み上げて、午前９時にリスタート。ここで後手・永瀬は１時間５分の熟考に沈んだ。以降、藤井２９分、永瀬２７分、藤井５２分の考慮となった。