上野動物園の双子のジャイアントパンダが、25日に最後の観覧を終えました。27日には日本からパンダがいなくなります。そこで、人気者が去る街で“アフターパンダ”をどうするのか聞いてみました。闇市から始まり、今は海外の観光客も集まる東京・上野のアメ横。「（アメ横は）百貨店を横にしたようなもん。それで安いから、お客さん集まるのよ」と話すのは、上野観光連盟の二木忠男名誉会長。パンダ専任大使も務めてきました。上野