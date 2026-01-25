白煙が上がる群馬県藤岡市の山林火災現場＝25日午後4時56分（共同通信社ヘリから）群馬県藤岡市で25日、山林火災が発生し、午後3時半現在、約9ヘクタールを焼損した。県によると、同日午後、自衛隊に災害派遣を要請。地元消防のほか、自衛隊や群馬、埼玉両県のヘリコプターが消火に当たったが、鎮火には至らず26日も活動を続ける。けが人や建物の被害は確認されていない。気象庁によると、藤岡市では直近1カ月間、雨がほとんど