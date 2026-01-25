個人第２２戦が行われ、伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝は１１６・５メートルの１５位だった。日本勢最高成績は、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝の８位。ミラノ・コルティナ五輪代表組では、勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝が１０位、丸山希（２７）＝北野建設＝が１２位だった。伊藤は１５位に終わり「まだまだ精度が低い」と振り返った。２４年１月に札幌大会を制すなどＷ杯通算９勝の実力者だが、今季は昨年１２月の９位