25日に行われた大阪国際女子マラソンで、ルーテル学院高校出身の矢田みくに選手が日本人トップの4位となりました。今回が初マラソンの矢田みくに選手。序盤から先頭集団につけ、生き生きとした走りをみせます。一時トップに抜け出しますが、外国人選手に抜かれて4位でゴール。日本人トップの2時間19分57秒で、初マラソンの日本記録を更新しました。■矢田みくに選手「初心の気持ちを忘れずに練習し、オリンピックに向