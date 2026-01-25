「市民と野党の共闘」を訴えた共産党の小池書記局長（中央）＝２５日、小田原駅前共産党の小池晃書記局長は２５日、小田原駅前などで演説し、次期衆院選に向け「市民と野党の共闘を追求してきた共産党の議席を伸ばすことが必要」と訴えた。小池氏は、高市早苗首相が説明した衆院解散の理由を「国論を二分する政策をやるならば、まず国会を開いて議論をすべきだ」と批判。立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」の結成に