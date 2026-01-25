ボートレース徳山の「デイリースポーツ杯争奪戦」は２５日、幕を開けた。松尾充（３７＝三重）は今節が６０日のＦ休み明けで今年初戦。前半２Ｒはインからスタートで後手に回り３着敗退も、後半８Ｒは大山千広の２コースまくりを足場に、３コースから差して１着。上々の船出となった。「Ｆ２休みは初めてで、長かったですね。練習はしてきたけど、本番のレース勘は違っていた。でも、１日走れたし、乗れるのは乗れましたね」と