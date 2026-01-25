ロサンゼルス国際空港で一時拘束された米大リーグ・ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）が２４日（日本時間２５日）、当時の心境を地元メディア「エンタープライス―レコード」などに語った。イ・ジョンフはファンフェスタ参加のため米国入りした２１日（同２２日）に入国手続きの書類不備により、税関・国境警備局により拘束された。約４時間後に当局から解放され、無事入国できた。「今回は誤解だった。ここ数