【モデルプレス＝2026/01/25】タレントの川崎希が1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。0歳の次女の離乳食を公開し、話題となっている。【写真】38歳元AKB「食べやすそう」0歳次女の離乳食3種◆川崎、次女の離乳食の進捗を報告川崎は「きょうから離乳食3種になったよ」とコメントを添え、写真を投稿。ピンク色の器にペースト状にした鯛、ほうれん草、10倍粥が入った様子を公開している。◆川崎希の離乳食ショットに反響こ