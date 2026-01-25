【モデルプレス＝2026/01/25】女優の比嘉愛未が1月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパスタを公開した。【写真】39歳朝ドラ女優「器がめちゃくちゃお洒落」手作り辛子明太子と海苔のパスタ◆比嘉愛未、手作り明太子パスタ披露比嘉は「パスタboomが来てます 今夜は 辛子明太子と海苔のパスタ」とつづり、写真を投稿。「新たに仲間入りしてくれた器もほんとに素敵」と続け、茶色い器に盛った手作りの辛子明太子のパ