お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（51歳）が、1月25日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。“初めて買ったCD”について語った。この日、狩野英孝から「初めて買ったCDとか覚えてます？」と聞かれた伊達は「もちろんですね。僕は8センチCD、シングルCDですね、細長いやつ。あれを初めて買いましたね」と話し、買ったのは「BARBEE BOYS。『目を閉じておいでよ』」だと振り返る。富澤たけ