お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけし（51歳）が、1月25日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。“初めて買ったCD”について語った。この日、狩野英孝から「初めて買ったCDとか覚えてます？」と聞かれた富澤は「オレ、『ボヨヨンロック』かな」と答え、狩野は「ボヨヨンロック…？」と不思議そうに返す。「ボヨヨンロック」は、ロックバンド・筋肉少女帯のメンバー、大槻ケンヂと内田雄一郎