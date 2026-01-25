２２日、ハルビン市博物館で韓美林馬年芸術展を見学する来館者。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン1月25日】中国黒竜江省のハルビン市博物館で22日、中国の著名芸術家、韓美林（かん・びりん）氏の作品展「非凡なる馬−韓美林馬年芸術展」が開幕した。馬をテーマにした作品を中心に、水墨画、ブロンズ彫刻、陶磁器などを展示。形の再現から内面の表現まで、創作の軌跡を紹介している。２２日、ハルビン市博物館で