あすにかけて大雪に警戒です。雲の様子を見ると、日本海から、きょうは一部、太平洋側まで雪雲が流れ込み、日本海側中心に大雪となってます。青森の酸ケ湯では4メートルを超える積雪で、そのほか、金沢で64センチ、札幌で112センチなど、都市部でも大雪となっているんです。午後6時からの雪の予想です。西日本は弱まっていきますが、北陸や北日本の日本海側では、あすにかけても雪が降りやすく、積雪増加するところがあるでしょう