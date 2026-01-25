総務省は25日、原口一博、河村たかし両前衆院議員が結成を表明した新党「減税日本・ゆうこく連合」に関し、政党としての届け出があったと発表した。党関係者は、新党に加わったのは原口、河村、鈴木敦、平岩征樹、竹上裕子各氏の計5人だと明らかにした。新党では原口、河村両氏が共同代表に就く見通し。衆院選では比例代表を中心に注力する方針で、擁立作業を急ぐ。鈴木氏は25日、自身のX（旧ツイッター）で、衆院選に立候補