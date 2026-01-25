今月27日に公示される衆議院選挙に向け、愛知県庁に投票用紙が到着しました。準備期間が短い今回は、各市区町村への配布方法を手渡しにしています。25日午前9時すぎ、愛知県庁に名古屋市内16の区とその他の53市町村に渡す衆議院選挙の投票用紙377万6000枚がトラックで届きました。準備の期間が短い今回は、これまでのようにトラックで各市区町村に配送するのではなく、県庁まで取りに来たそれぞれの担当者に手渡す方法に切り