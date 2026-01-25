フィンランドのオルポ首相が1月25日未明、特別機で北京首都国際空港に到着し、4日間にわたる「中国の旅」を始めました。オルポ首相は中国訪問期間中に習近平国家主席、李強総理、趙楽際全人代常務委委員長とそれぞれ会談し、共に関心を寄せる問題について意見を交わします。フィンランドは、中国と国交を樹立した最初の西側諸国の一つであり、中国と初めて政府間貿易協定を締結した西側国家でもあります。双方は近年、両国首脳の導