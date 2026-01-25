サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップは、現地１月24日に決勝が行われ、U-23日本代表が中国と対戦。４−０で圧勝し、連覇を達成した。この大一番を前に、物議を醸す発言をしたのが、中国の著名なコメンテーター、ドン・ルー氏だ。「日本はベトナムよりも楽だ。中国は必ず勝つ。日本に勝って自分の主張を証明する。日本のサッカーは終わった」と、挑発とも取れるような言葉を発したのだ。カウンターがはまるという