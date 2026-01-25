１月24日、私はプレミアリーグ第23節のウェストハム対サンダーランド戦を取材するため、ロンドン・スタジアムに足を運んだ。ウェストハムは現在、プレミアリーグで降格圏の18位に沈んでいる。2022-23シーズンにはヨーロッパカンファレンスリーグを制覇したものの、翌シーズン終了後にデイビッド・モイーズ監督がクラブを去って以降、チームは明らかに衰退している。多くの人が、今季のウェストハムは降格を免れないと考えて