日本ではありえない？“攻めた”投稿が注目を集めている。現地１月24日に開催されたブンデスリーガ第19節で、首位のバイエルン・ミュンヘンが、残留ラインぎりぎりの15位に沈むアウクスブルクとホームで対戦。23分に伊藤洋輝の今季初ゴールで先制するも、終盤に失点を重ね、１−２でまさかの逆転負けを喫した。バイエルンにとって、これが今季リーグ戦初黒星。無敗優勝への道が絶たれてしまった。一方、金星を挙げたアウクス