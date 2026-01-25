大相撲初場所は1月25日、東京・両国国技館で千秋楽が行われ、大関の安青錦が熱海富士との優勝決定戦を制し、2場所連続２度目の優勝を果たしました。 西前頭4枚目の熱海富士(静岡県熱海市出身、伊勢ヶ濱部屋)は、25日の取り組みで欧勝海に寄り切り12勝3敗とし、同じく3敗を守った安青錦との優勝決定戦に臨みましたが、安青錦が首投げで制しました。