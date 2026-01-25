モデルでタレントの藤井サチさんが、自身のインスタグラムを更新。昨年7月に結婚を発表した一般男性の夫とともにウェディングドレスショットを公開しました。【写真を見る】【 藤井サチ 】夫と２ショットウェディングドレス姿を披露「レースがとても繊細で、光に当たるたびキラキラと輝いて、まるでドレスそのものがジュエリーみたいな華やかさ」藤井さんは「結婚式のつづき… 式の1日密着は、1/28発売のスタイルブックで ぜ