アメリカで歴史的な寒波となるおそれが高まり、トランプ大統領は東部・メリーランド州や南部・ルイジアナ州などあわせて12の州に非常事態宣言を出すことを承認しました。国立気象局などによりますと、アメリカ東部から南部にかけての広い範囲を記録的な寒波が襲い大雪となる予報となっています。トランプ大統領は24日、自らのSNSで東部・メリーランド州、南部・ルイジアナ州、中西部・インディアナ州などあわせて12の州に緊急事態