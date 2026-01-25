今年の箱根駅伝で10時間37分34秒の大会新記録で3年連続9度目の総合優勝を果たした青山学院大学が25日、優勝報告会と地元での優勝パレ―ドを行った。【写真を見る】青山学院大 箱根駅伝優勝パレードに約3万人 原監督「来年も必ず勝ちます！」MVP黒田「今年が一番名前を呼んでもらえた」神奈川・相模原市の相模原キャンパスの最寄りの淵野辺駅周辺約300メートルをパレード。地元のファンから大声援を受けていた。原晋監督（58）は「