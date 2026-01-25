優勝決定戦で熱海富士を破り、勝ち名乗りを受ける安青錦。2場所連続優勝を果たした＝両国国技館大相撲初場所千秋楽の25日、番付編成を担う日本相撲協会審判部の高田川部長（元関脇安芸乃島）は新大関優勝を果たした安青錦について、春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）で横綱昇進に挑むとの見解を示した。高田川部長は「楽しみでしかない」と述べた。八角理事長（元横綱北勝海）は2場所連続優勝を「立派だ」と評価。