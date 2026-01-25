ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は終日、安定板が装着された25日、12Rで決勝戦が行われ、末永和也（26＝佐賀）が逃げ切って1着。7代目チャンプとなった。3着以下の選手のレース後コメントは、以下の通り。▼新田雄史（3着）ほぼ準決勝戦のまま行きました。末永選手の足は分からないけど、茅原（悠紀）選手が凄かったですね。▼池田浩二（4着）リングを換えたりしてバ