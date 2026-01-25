ミラノ・コルティナオリンピック開幕まであと12日。フィギュアスケートでは、日本代表選手たちが四大陸選手権で大活躍です。三浦佳生選手のフリーをお伝えします。まずは初のオリンピック出場を決めたペアの“ゆなすみ”、長岡柚奈選手（20）、森口澄士選手（24）の2人。ショートプログラムでは自己ベストをマークし2位につけ、フリーに臨みました。結成3シーズン目で2025年の7位から順位を上げ、3位に入りました。オリンピックを