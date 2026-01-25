氷点下10度の中、標高1375メートル、大分県別府市の鶴見岳で恒例の「大寒がまん大会」が開かれました。かき氷の早食いや氷柱しがみつきなど4つの競技に12歳から64歳まで40人が出場。厳しい寒さと闘う姿に会場は盛り上がりを見せました。