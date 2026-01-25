10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（35）が25日までに自身のブログを更新。インフルエンザに罹患（りかん）したことを報告した。ネイボールは「マジで死ぬ白血病患者にとってインフルエンザにかかるとはマジで効果抜群で死ぬ、、、」と訴え、インフルエンザA型と診断された、診断書の写真を投稿した。続けて「しばらく安静にしてます家族にうつさないように、気をつけま