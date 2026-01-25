アメリカでは、大谷夫妻のシックな“ネイビーコーデ”が目を引きました。全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の晩さん会に出席した大谷翔平選手（31）。流ちょうな英語で家族への感謝を語りました。ニューヨークのホテルで行われた晩さん会。スター選手が集う中、満票でナ・リーグのMVPに選ばれた大谷選手は、濃紺のスーツに身を包んで登場しました。ダイヤモンドが描かれた重厚感のある盾を受け取り、柔らかな笑顔を見せました