俳優の馬場亮成（36）が25日、インスタグラムを更新。女優の鈴木まゆりと結婚したことを発表した。馬場は「馬場亮成鈴木まゆり」の連名で、「お世話になっている皆さまへ」とし、「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます。現在は夫婦として、歩みを進めております」と結婚したことを報告。そして「これからもお互いに支え合いながら、一日一日を大切に重ねてまいります」と決意をつづり