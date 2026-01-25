ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２戦」は２５日、準優勝戦が行われた。塚越海斗（２７＝群馬）は絶好枠で迎えた１０Ｒだったが、４号艇・安河内鈴之介がカドからコンマ０６のトップスタートからまくり一撃。３号艇・西岡顕心との２着争いには競り勝ち、優出を決めた。ただ、予選はオール３連対とまとめており「エンジンがしっかりしていたので着は取れた。ターン回りは改善していきたいけど、