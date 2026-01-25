◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２５日、札幌・大倉山ジャンプ競技場） 女子個人第２２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）個人第２２戦が行われ、五輪３大会連続出場を決めている勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝が１回目１２７メートルで１０位となり、大倉山開催のＷ杯で３季ぶりにトップ１０入りを果たした。２回目は悪天候のため中止となった。日本勢最高成績は、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝の８位。ミラ