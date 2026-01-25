◆香港・スチュワーズカップ・Ｇ１（１月２５日、シャティン競馬場・芝１６００メートル、良）９頭立てで行われ、ロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が制し、１２度目のＧ１勝利を飾った。ジェームズ・マクドナルド騎手の騎乗で、楽な手応えのまま最後の直線に入ると、後続を突き放して２着のラッキースワイネス（カーチュン・リョン騎手）に１馬身３／４差をつけての完勝だった。勝ち