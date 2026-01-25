◆大相撲初場所千秋楽（２５日・両国国技館）２場所連続優勝を果たした安青錦がインタビューに答えた。「ありがとうございます」と言った後、土俵下から四方に頭を下げた。２連覇については「今場所の立場は違っていたので、今まで味わったことのない緊張が生まれたが、その中で皆さんのお陰で、優勝できてよかった」と、大関で迎えた場所での重圧を示した。国技館での初Ｖについては「入門する前に一度優勝できたらいいなと