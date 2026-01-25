任期満了に伴う鹿屋市の市長選挙は、25日、投票が行われています。 立候補しているのは、届け出順に、いずれも無所属で新人の4人です。 ▼元県議会議員・郷原拓男さん ▼元市議会議員・本田仁さん ▼元市議会議員・吉岡鳴人さん ▼建築設計会社代表・落司ひとみさん 午後5時時点の投票率は23.22%で、4年前の前回を4.61ポイント上回っています。 投票は午後7時でしめ切られ、開票は午後8時半からです。 ・ ・ ・